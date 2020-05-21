РИАМО - 21 мая. Порядка 75 тысяч столичных школьников могут сдавать Единый государственный экзамен в этом году, в процедуре сдачи ЕГЭ в городе задействуют около 40 тысяч педагогов, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

«Президент уже озвучил, что 29 июня состоится Единый государственный экзамен. В Москве он тоже будет в обязательном порядке. У нас около 75 тысяч ребят потенциально могут сдавать Единый государственный экзамен, я думаю, что большинство из них так и поступят. Их будут обслуживать около 40 тысяч педагогов, учителей, работников школ, чтобы обеспечить весь этот процесс», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что в целях безопасности при сдаче ЕГЭ в классе будет находится не более восьми человек.

По словам Собянина, учителей и учащихся обеспечат средствами индивидуальной защиты, при входе у всех измерят температуру.

«Возможно, что даже в конце июня такие меры не понадобятся, но по крайней мере мы планируем это для того, чтобы на 100% обеспечить и гарантировать сдачу Единого государственного экзамен», - заключил Собянин.