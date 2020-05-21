РИАМО - 21 мая. В апреле этого года доходы российских автомобильных компаний упали на 60% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года, сообщает Газета.ru.

Согласно данным аналитической компании «Автостат Инфо», за четыре месяца текущего года автомобильные компании выручили 648,45 миллиарда рублей — на 1,2% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. За апрель компании продали только 53,3 тысячи машин, рынок сократился до 422,2 тысячи автомобилей.

«Российская автомобильная промышленность столкнулась с крупнейшим месячным падением розничных продаж за всю историю. Апрель 2020 года нанес сильнейший удар по ликвидности дилеров, а в среднесрочной перспективе — даже по их устойчивости», — сказал председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Томас Штэрцель.

По мнению экспертов, кризис, разразившийся из-за вспышки коронавируса, скажется на отечественном авторынке сильнее, чем кризис 2015 года.

Как подчеркнул Штэрцель, в мае также не ожидают существенного роста продаж машин.

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