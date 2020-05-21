РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мая. В Подольске завершили строительство поликлиники на Ленинградской улице, ее проверил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства строительного комплекса.

Поликлинику на Ленинградской улице планировали сдать в эксплуатацию несколько лет назад, однако инвестор-застройщик не сумел выполнить взятые на себя обязательства. Новое медучреждение должно было значительно улучшить ситуацию с оказанием медпомощи 60 тысячам жителей микрорайонов Юбилейный, Юго-Западный и Кузнечики. По решению правительства Московской области в апреле работы возобновили, фактически за месяц объект подготовили к вводу в эксплуатацию.

«Завершены работы по строительству комплексного поликлинического учреждения, расположенного на Ленинградской улице в Подольске. На объекте проведен монтаж систем вентиляции и электроснабжения, внутренняя отделка помещений, завершено благоустройство прилегающей территории», - сказал Локтев.

Общая площадь помещений составляет 13 тысяч квадратных метров. Строители завершили работы и приступают к передаче поликлиники министерству здравоохранения Подмосковья. Затем туда поставят оборудование и организуют подбор персонала.