РИАМО следит за ситуацией с коронавирусом в Московском регионе, России и мире. Мы каждый день собираем актуальную статистику и самые важные нововведения. Читайте сводку за 21 мая.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>