РИАМО - 21 мая. Жители столицы смогут посмотреть спектакль «Макбет» на официальном сайте театра «Сатирикон», видео будет доступно с 24 мая по 29 мая, говорится в сообщении пресс-службы театра.
Эта постановка «Сатирикона» 2002 года – московский дебют режиссера Юрия Бутусова. Он выбрал пьесу Эжена Ионеско, которую раньше никогда не ставили в России.
По достоинству спектакль оценили и зрители, написав коллективное письмо руководителю театра «Сатирикон» Константину Райкину с просьбой продлить жизнь спектакля на сцене.
В рамках постановки выступят актеры Григорий Сиятвинда, Денис Суханов, Максим Аверин, Агриппина Стеклова, Ангелина Варганова, Владимир Большов, Федор Добронравов, Артем Осипов, Сергей Сотников, Тимофей Трибунцев.
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