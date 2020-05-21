РИАМО - 21 мая. Жители столицы смогут посмотреть спектакль «Макбет» на официальном сайте театра «Сатирикон», видео будет доступно с 24 мая по 29 мая, говорится в сообщении пресс-службы театра.

Эта постановка «Сатирикона» 2002 года – московский дебют режиссера Юрия Бутусова. Он выбрал пьесу Эжена Ионеско, которую раньше никогда не ставили в России.

«Художник постановки – Александр Шишкин. «Макбетта» любили и исполнители, и критики, которые в рецензиях писали: «спектакль энергичный, размашистый, озорной, отчаянно ироничный и, в то же время, глубокий, тонкий и лиричный», - говорится в сообщении.

По достоинству спектакль оценили и зрители, написав коллективное письмо руководителю театра «Сатирикон» Константину Райкину с просьбой продлить жизнь спектакля на сцене.

В рамках постановки выступят актеры Григорий Сиятвинда, Денис Суханов, Максим Аверин, Агриппина Стеклова, Ангелина Варганова, Владимир Большов, Федор Добронравов, Артем Осипов, Сергей Сотников, Тимофей Трибунцев.