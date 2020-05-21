РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 мая. В городском округе Мытищи сотрудники полиции задержали 29-летнего жителя столицы, подозреваемого в краже продуктов питания, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Мытищинское».

В дежурную часть МУ МВД России по «Мытищинское» обратился 58-летний местный житель с заявлением о том, что неизвестный путем свободного доступа, находясь в одном из супермаркетов, расположенном на улице Коммунальная, совершил кражу продуктов питания. Сумма ущерба составила 3 тысячи рублей.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан ранее судимый 29-летний житель города Москва. По данному факту Следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Задержанный находится под домашним арестом. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.