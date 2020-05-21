РИАМО - 21 мая. Детские сады в Москве могут проработать в режиме дежурных групп все лето, в одну дежурную группу входит до 12 детей, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы официально не закрывали детские сады, они все время продолжали работать. Мы создавали специальные дежурные группы до 12 человек, куда можно приводить детей. <…> Я думаю, что они будут в таком же режиме работать и все лето», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Мэр отметил, что на данный момент в Москве дежурные группы детсадов посещают 4,5 тысячи детей.

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