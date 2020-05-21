РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мая. В подмосковных Люберцах школу в текущем году заканчивают порядка 1,4 тысячи выпускников, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

«В городском округе Люберцы в этом учебному году заканчивают школу 1 393 выпускника. Среди них 170 школьников - претенденты на медаль «За особые успехи в учении», - сказал Ружицкий.

В четверг министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала подробности проведения единого государственного экзамена в этом году для выпускников Подмосковья. ЕГЭ стартует 29 июня.

Пункты проведения ЕГЭ будут оснащены средствами защиты, будет организована безопасная рассадка детей в аудитории. ЕГЭ в этом году будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. Аттестаты будут выданы до 15 июня, а вузы сдвинут сроки приемной кампании и проведут ее в более сжатые сроки.

График проведения ЕГЭ будет доведен до всех педагогов, учеников и родителей сразу же после его формирования.