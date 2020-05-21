РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 мая. Сотрудники полиции городского округа Мытищи изъяли метилэфедрон у 34-летнего приезжего, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Мытищинское».
Сотрудниками МУ МВД России «Мытищинское» в результате оперативно-разыскных мероприятий был задержан уроженец Белгородской области. При личном досмотре у мужчины полицейскими обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом.
В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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