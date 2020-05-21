РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 мая. Сотрудники полиции городского округа Мытищи изъяли метилэфедрон у 34-летнего приезжего, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Мытищинское».

Сотрудниками МУ МВД России «Мытищинское» в результате оперативно-разыскных мероприятий был задержан уроженец Белгородской области. При личном досмотре у мужчины полицейскими обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом.

«По заключению химического исследования установлено, что в свертке содержится наркотическое средство - метилэфедрон, общим весом 0,46 грамма. По данному факту Следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, в крупном размере», - говорится в сообщении.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.