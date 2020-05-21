РИАМО - 21 мая. День славянской письменности отметят 24 мая в Московской области в онлайн-режиме из-за распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства культуры.

Столицей праздника в регионе в седьмой раз должна стать Коломна. По традиции сводный хор учащихся детских школ искусств, домов культуры и колледжей исполнил бы произведения русской духовной музыки, фрагменты из опер Глинки, Мусоргского, Римского-Корсакова, русские народные песни, а также произведения Александры Пахмутовой и Никиты Богословского.

«В этом году День славянской письменности и культуры состоится обязательно, но в онлайн-режиме. В онлай-народном хоре выступят профессиональные музыканты и те, кто любит хорошую мелодию. Ведь ничто так не объединяет и не сближает людей, как пение в одном коллективе. 24 мая будем слушать народный хор Московской области в социальных сетях. Приглашаем участвовать всех, кто любит «Подмосковные вечера», — рассказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Марафон продлится с 12:00 до 20:00. Жителям Подмосковья предлагают размещать в социальных сетях сольное или ансамблевое исполнение песни «Подмосковные вечера» с хэштегами #деньславянскойписьменностиикультурыМО и #подмосковныевечера, а также @mosoblculture. Самые яркие видеоролики будут размещены в социальных сетях министерства культуры Московской области.