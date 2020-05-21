РИАМО - 21 мая. После возобновления работы многофункциональные центры предоставления госуслуг в Подмосковье можно будет посещать только в маске и перчатках, наличие средств защиты проверят на входе в здание, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

В начале следующей недели подмосковные МФЦ могут начать поэтапное возвращение к работе при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических стандартов. Сначала предусмотрен прием юрлиц для оказания семи госуслуг, для этого необходимо предварительно записаться по телефону: 8 (800) 550-50-30.

«Если заявитель запишется на определенное время и не придет, его запись на этот день будет аннулирована. Нужно будет записываться повторно. Это необходимо, чтобы перед зданием МФЦ не скапливалась очередь из опоздавших», - сказал министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Далее планируется расширить перечень услуг, оказываемых для юридических и физических лиц по предварительной записи. Предполагается, что после возобновления штатной работы многофункциональные центры будут оказывать более 330 услуг.

Рымар добавил, что во время предварительной записи посетителю расскажут, что в МФЦ необходимо приходить в средствах индивидуальной защиты.

«На входе будет стоять администратор, который убедится, что заявитель пришел в маске и перчатках. Если этих средств защиты нет, их могут выдать. Также при входе установлены санитайзеры для обработки рук», - отметил министр.

По его словам, все МФЦ в регионе переоборудовали – внутри установили стеклянные перегородки для защиты оператора и посетителя. На полу нанесена специальная разметка для соблюдения социальной дистанции. Таким образом одновременно в зале будет находиться меньше людей.

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