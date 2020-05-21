РИАМО – 21 мая. Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает, что в России до конца этого года нужно отказаться от повышения тарифов естественных монополий, сообщает Федеральное агентство новостей.

Соответствующий законопроект был отправлен на рассмотрение правительства. Миронов уточнил, что повышение цен на ЖКХ с 1 июля автоматически приведет к росту цен на рынке товаров и услуг.

«Отказ от повышения тарифов станет серьезной формой поддержки граждан, предприятий и всей экономики в целом», — отметил Миронов.

Он добавил, что ведущие эксперты в области экономики настаивают, что высокий уровень тарифов естественных монополий в России останавливает экономическое развитие. Политик также согласился с данным мнением, уточнив, что из-за пандемии повышение тарифов только ухудшит ситуацию.

По словам Миронова, во всем мире цены падают, а в РФ на внутреннем рынке растут и остаются одними из самых высоких в мире.

«Мы уже не раз предлагали отказаться от порочной практики регулярного повышения тарифов. Это только усугубляет проблемы ЖКХ, поощряет безответственность управляющих компаний, увеличивает неплатежи, разгоняет инфляцию в стране», — заключил Миронов.