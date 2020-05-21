РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мая. В подмосковном Подольске власти планируют обустроить прибрежную зону Лаговского пруда в микрорайоне Львовский, весной оттуда вывезли около 20 кубометров мусора, сообщается на сайте «Добродел».

Ранее жительница Подольска пожаловалась на интернет-портале, что Лаговский пруд в микрорайоне Львовский практически пересох. Она добавила, что пруд не чистят и попросила заняться водоемом, чтобы это место отдыха приносило радость живущим и грядущим поколениям.

«В части благоустройства прилегающей к пруду территории информируем, что в соответствии с планом организационных мероприятий по благоустройству городского округа Подольск в апреле 2020 года подрядная организация ООО «Эко Надежда» ликвидировала навалы мусора в прибрежной зоне пруда и вывезла около 20 кубометров мусора», - сказала начальник отдела экологии и охраны здоровья граждан администрации городского округа Ирина Симчук.

По ее словам, организация также привела в порядок территорию и парковку, очистила зеркало водоема. В дальнейшем администрация городского округа Подольск планирует обустроить прибрежную зону водного объекта.

Симчук подчеркнула, что на территории Подмосковья и Подольска в течение последних лет отмечается ощутимое снижение уровня воды, в том числе в подземных источниках. К естественному колебанию уровня, которое происходит с периодом 10-15 лет, прибавились факторы загрязнения и незаконного использования водных ресурсов — массовые застройки территории, искусственное изменение ландшафтов, избыточное использование водоносного пласта. Наполняемость наземных и глубинных водоемов стала ухудшаться после засухи 2009 года.

Кроме того, в 2019-2020 годах отмечалась малоснежная теплая зима. Возможно, подземные горизонты в данной ситуации не успевают восстанавливаться.

Институт биологии внутренних вод РАН выдал заключение, что для Центральной части России маловодный период может продлиться до 2029 года.