РИАМО - 21 мая. Пациенты, которые вылечились от Covid-19, записали видео, где благодарят врачей, медсестер и весь персонал Талдомской ЦРБ, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

На видео показана группа пациентов, которая благодарит медиков за их труд и за их отношение к ним, потом идут обращения еще нескольких пациентов в одиночку со словами признательности медработникам. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Спасибо нашим докторам, всем врачам, медсестрам, всему вашему коллективу за ваше отношение, за отношение к больным, в первую очередь, за доброту, за ваш труд в данный момент непростой», — сказали пациенты на видео.

В комментарии к ролику добавляется, что выписка каждого пациента — это еще один шаг к общей победе над вирусом.

За период пандемии от Covid-19 вылечился 4281 человек в Подмосковье. Для предотвращения распространения Covid-19 в Московском регионе введен режим всеобщей самоизоляции, а также действует масочный режим.

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Текстовая трансляция

21 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что тяжелобольных пациентов с коронавирусом в городские больницы поступает все меньше и меньше.

В наши больницы тяжелобольных поступает все меньше и меньше. При этом число выписываемых <…> сегодня практически в два раза больше, чем людей, которые поступили в больницы.

- Вылечившиеся от коронавируса пациенты записали видео с благодарностью к врачам Подмосковья.

- Депздрав Москвы опроверг информацию об изоляции людей с иммунитетом к коронавирусу. Никакие постановления или предписания гражданам не выдаются.

- Центры госуслуг в Подмосковье могут вернуться к работе на следующей неделе. Сначала МФЦ будут обслуживать только юрлиц.

- Чат‑бот ответит на все вопросы москвичей о режиме самоизоляции. В его базу знаний заложены уже более 16 тысяч сценариев, которые он может использовать.

- Понятие самоизоляции хотят закрепить в российском законодательстве. Авторы инициативы предлагают предусмотреть в законодательстве порядок установления режима самоизоляции, случае его введения, а также пределы полномочий региональных властей.

- Напольные стикеры в столичном метро укажут пассажирам на самые свободные вагоны.

- Москвичей, у которых выявили антитела к коронавирусу, могут обязать соблюдать самоизоляцию до трех недель.

- За сутки в России зарегистрировали 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 892 заболевших. В Москве - 2 913.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 3746 человек, за весь период врачи города вылечили более 40 тысяч пациентов

- Еще 384 пациента выздоровели от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Цифровой пропуск теперь можно проверить в мобильном приложении «Моя Москва». Система также покажет, привязан ли к цифровому пропуску автомобиль или транспортная карта.

- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1794 пациента.