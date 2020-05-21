РИАМО – 21 мая. Деятель искусства, фотограф Дмитрий Исхаков после сообщений о разрыве с певицей Полиной Гагариной опубликовал на личной странице в Instagram несколько фотографий актрис, занятых в спектакле Марины Брусниковой «Поле» в театре «Практика», сообщает Газета.ru.

«У себя в Instagram он после сообщений о разрыве опубликовал несколько фотографий актрис, занятых в спектакле Марины Брусникиной «Поле» в театре «Практика»: Виктории Корляковой, Нины Гусевой и Анны Зайковой», – говорится в сообщении.

Озадаченные фанаты Гагариной в комментариях задают ему вопросы о личной жизни, которые фотограф игнорирует.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Исхаков и Гагарина не живут вместе, но еще не развелись. Они воспитывают общую дочь Мию и сына Гагариной от первого брака Андрея.