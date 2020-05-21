РИАМО - 21 мая. В Совете Федерации РФ предложили ввести уголовную ответственность за выплату «серой» зарплаты вне зависимости от размера выплат, сообщается на сайте kp.ru.

С инициативой выступил председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. Данную инициативу он предложил для внесения в общенациональный план действий по восстановлению экономики.

«Свои инициативы сенатор уже направил в общенациональный план действий по восстановлению экономики в России. Артамонов предложил привлекать руководителей таких организаций к уголовной ответственности за «серую зарплату», вне зависимости от суммы выплат», — говорится в сообщении.

На сегодня такое наказание предусмотрено только для тех предприятий, где работникам выплачивается «серая» зарплата в размере ста тысяч рублей и выше.