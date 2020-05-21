РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мая. Полицейские подмосковного Подольска задержали двух подозреваемых в краже бытовой техники из арендуемой квартиры, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 3-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 34-летнего местного жителя о том, что неизвестные похитили стиральную машину и холодильник из его квартиры на улице Маштакова. Общая сумма материального ущерба составила 20 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления были задержаны 26-летняя женщина и 34-летний мужчина, являвшиеся квартиросъемщиками данной квартиры. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Задержанной женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания УМВД России по Подольску.