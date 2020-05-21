РИАМО - 21 мая. Единый государственный экзамен в текущем году начнется в России 29 июня, в этот день планируют провести экзамены по литературе, географии и информатике, сообщает ТАСС.

«Проведение самого массового экзамена по русскому языку будет разделено на два дня — он пройдет 2 и 3 июля», — говорится в сообщении.

Кроме того, на 6 июля запланирован экзамен по профильной математике, на 9 июля – по истории и физике, на 13 июля – по обществознанию и химии.

Предполагается, что 16 июля состоится экзамен по биологии и письменной части по иностранным языкам, 18 и 20 июля - сдача устной части по иностранным языкам.

В расписании будут предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.