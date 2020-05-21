РИАМО – 21 мая. Олимпийский чемпион 1984 года по хоккею Александр Герасимов скончался, в составе армейской команды нападающий стал семикратным чемпионом СССР, сообщает Газета.ru.

Информацию о смерти известного хоккеиста разместили на официальном сайте ЦСКА. Ему был 61 год.

«ЦСКА скорбит вместе с болельщиками и близкими прославленного хоккеиста», – отмечается в материале.

Герасимов принял участие в 232 матчах первенства страны, в которых забросил 73 шайбы. В составе сборной СССР он завоевал золото Олимпийских игр 1984 года в Сараеве.

В составе армейской команды бывший форвард (нападающий игрок) стал семикратным чемпионом СССР, также выступал за пензенский «Дизелист».