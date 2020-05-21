РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 мая. Мытищинские полицейские пресекли фиктивную постановку на учет 16 иностранных граждан, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Мытищинское».

В рамках проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания на территории РФ сотрудники полиции МУ МВД России «Мытищинское» проверили квартиру, расположенную в одном из домов по улице Силикатная.

«Полицейские установили, что 58-летняя местная жительница поставила на миграционный учет 16 уроженцев одной из республик ближнего зарубежья, но места для временного проживания им не предоставила. По данному факту проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Женщине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.