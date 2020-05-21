РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 мая. Сотрудники полиции городского округа Мытищи задержали подозреваемого в совершении кражи видеокамер, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Мытищинское».

В дежурную часть МУ МВД России «Мытищинское» с заявлением о краже обратился 38-летний житель Москвы. Он пояснил, что неизвестное лицо, находясь в подземном переходе на улице Селезнева Мытищ путем свободного доступа похитило две видеокамеры. Сумма материального ущерба составила 30 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 54-летний уроженец Орловской области. По данному факту Следственным управлением МУ МВД России «Мытищинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.