РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мая. Выдачу бесплатных продуктовых наборов для школьников возобновили в четверг в Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В апреле школьникам Люберец выдали свыше 7 тысяч продуктовых наборов. Выдача проходила до 30 апреля.

«С сегодняшнего дня (21 мая - ред.) в школах городского округа Люберцы началась выдача продуктовых наборов для учащихся. Выдача продуктовых наборов предусмотрена во время периода дистанционного обучения, до конца учебного года. Помощь получит льготная категория учащихся с 1 по 11 классы», - сказал глава округа Владимир Ружицкий.

Продукты предназначены школьникам, которые бесплатно питались в столовой. Начиная с четверга, бесплатные продуктовые наборы можно получить в соответствии с графиком, утвержденным директором образовательной организации. Дату и время выдачи наборов родителям или законным представителям сообщат классные руководители.