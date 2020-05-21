РИАМО - 21 мая. Депутаты подмосковной Каширы избрали Дмитрия Волкова главной городского округа, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления территориальной политики Московской области.

«21 мая 2020 года в городском округе Кашира Московской области состоялось заседание совета депутатов, на котором главой муниципального образования сроком на пять лет избран Волков Дмитрий Владимирович», - говорится в сообщении.

Главу городского округа Кашира избирает местный совет депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Глава Каширы возглавляет муниципальную администрацию.

С 30 апреля Дмитрий Волков временно исполнял полномочия главы Каширы. Перед этим врип главы Вадим Демихов сложил полномочия по собственному желанию.