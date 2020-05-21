РИАМО - 21 мая. В столице возбудили уголовное дело в отношении водителя такси с поддельным удостоверением, который нецензурно оскорбил сотрудника ГИБДД, остановившего его на дороге для проверки документов, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) и частью 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа)», — сказала Иванова.

Злоумышленник 19 мая приобрел подложное водительское удостоверение, и в тот же день был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД на севере столицы для проверки документов. Водитель, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, публично стал оскорблять сотрудников дорожно-постовой службы, а также выражался нецензурной бранью.

В ходе допроса нарушитель признал вину в полном объеме. Сейчас в отношении 28-летнего фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.