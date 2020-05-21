РИАМО - 21 мая. Жители разных регионов России обращаются в систему-112 Московской области с просьбами о помощи, недавно в службу поступил вызов с просьбой о помощи жительнице архипелага Новая Земля Архангельской области, говорится в сообщении пресс-службы системы-112.

Мужчина рассказал оператору, что его маме, которая живет за полярным кругом на архипелаге Новая Земля Архангельской области, стало плохо с сердцем. Она успела позвонить только сыну. Он сам в это время находился на территории Подмосковья и от безысходности обратился за помощью в 112.

«Перед оператором стояла непростая задача: вызвать помощь к человеку за почти 2,5 тысячи километров от себя. После опроса и уточнения деталей оператор успокоил мужчину, сказав, что примет все возможные меры. Оператору удалось оперативно связаться с местными экстренными службами и вызвать скорую помощь пожилой женщине», - говорится в сообщении.

Обратившийся мужчина потом перезвонил, рассказал, что его маме успели помочь, поблагодарил оператора системы-112 Московской области за оказанную помощь.

Часто бывают случаи, когда жители Подмосковья обращаются на единый номер спасения 112 с просьбой оказать помощь своим родным и близким, находящимся в другом регионе. Для оказания оперативной помощи были заключены соглашения об информационном взаимодействии с соседними регионами.

На сегодняшний день информационное сотрудничество налажено со службами-112 соседних регионов: Калужской, Тульской, Рязанской, Ярославской, Владимирской и Тверской областями. Это позволяет оказывать помощь жителям, даже если они окажутся на территории смежных регионов. В планах организация взаимодействия со службой-112 Смоленской области.

Система-112 Московской области введена в эксплуатацию 1 июня 2015 года и на сегодняшний день является самой масштабной на территории РФ. В обеспечении ее работы задействовано более 3,6 тысячи специалистов.