РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 мая. До конца мая в национальном парке Москвы и Подмосковья «Лосиный остров» завершится первый этап мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского, сообщается на сайте администрации горокруга Мытищи.

В целях сохранения биоразнообразия «Лосиного острова» и обеспечения безопасности посетителей национального парка проводится весеннее окашивание молодой поросли борщевика Сосновского и выкапывание единичных всходов. Это высокое растение может стать причиной сильных ожогов, имеет способность быстро расселяться на больших территориях и вытеснять естественных представителей экосистем.

«Из-за ранней весны работы начались еще в апреле, до 29 мая мы планируем закончить первый этап. Особое внимание уделяем участкам рядом с населенными пунктами и местами отдыха посетителей. Спустя месяц снова пройдемся по этим местам, чтобы уничтожить всходы. Такую работу мы будем проводить регулярно до сентября включительно. Механический метод - единственный разрешенный метод борьбы с ядовитым борщевиком на особо охраняемой природной территории», - сказал главный лесничий национального парка Игорь Кислицын.

В Московской области самый крупный участок расположен в Мытищинском лесопарке, а в Москве наибольшее скопление борщевика выявлено в Яузском и Лосиноостровском лесопарках.

«Чем меньше растения, тем ниже риск получения ожога и проще вести с ними борьбу. Нацпарк призывает граждан соблюдать меры предосторожности при встрече с борщевиком. Основную опасность представляет сок растения, который содержит фуранокумарины - вещества, которые при попадании на кожу могут повысить чувствительность ее клеток к ультрафиолету, что может привести к буллезному дерматиту, протекающему по типу ожога», - говорится в сообщении.

Если произошел контакт кожи с борщевиком, необходимо промокнуть поверхность кожи тканью, не размазав сок, защитить пораженный участок кожи от контакта с солнечными лучами. Затем в закрытом помещении кожу промывают мыльно-содовым раствором, протирают раствором спирта, марганцовки или фурацилина. После очистки кожи необходимо нанести препарат от ожогов, например пихтовое или облепиховое масло, пантенол, бальзам «Спасатель». При появлении аллергических реакций нужно принять антигистаминные средства, в сложных случаях - обратиться к врачу.