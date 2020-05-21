РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 мая. В 6-м микрорайоне городского округа Мытищи уберут остатки плитки с разобранной дорожки, которые попали в пруд, сообщается на сайте «Добродел».



Местная жительница написала обращение на портале, в котором отметила, что дорожка к пруду разобрана, а плитка находится в пруду. На вопрос женщины ответил начальник управления ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Денис Волжин.

«Администрацией городского округа Мытищи 20 мая по указанной в обращении информации проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по устранению разрушения будут проведены в срок до 6 июля 2020 года», - написал глава УЖКХ в ответ на обращение гражданки.

Он добавил, что адрес внесен в план работ на 2020 год. Работы по восстановлению тротуара будут предположительно проведены до 6 июля текущего года, но не позднее 15 августа 2020 года.

Проект «Добродел» запустили в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Подмосковья и оперативного решения проблем на местах. Обращения граждан рассматриваются в течение двух дней. После ответа исполнителя можно оценить решение проблемы, подтвердив либо опровергнув его.