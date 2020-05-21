РИАМО - 21 мая. Торговая сеть «Пятёрочка» и фонд продовольствия «Русь» вручили подарки девяти подмосковным домам престарелых, где также проживают участники войны и труженики тыла, говорится в сообщении пресс-службы торговой сети.
Каждое учреждение получило то, что им было необходимо: стиральные машина, холодильники, отпариватели, пылесосы, наборы санитарно-гигиенических средств.
Подарки получили девять домов региона: пансионат «Ногинский», Серебряно-Прудский дом-интернат «Надежда», Талдомский дом-интернат «Березка», Ивантеевский дом-интернат «Золотая осень», Ступинский комплексный центр социального обслуживания населения, а также Мытищинский, Рождественский, Коломенский дома-интернаты малой вместимости для пожилого возраста и инвалидов и дом-интернат малой вместимости в поселке Мисцево.
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