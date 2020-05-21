«В связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой в этом году мы не смогли лично поздравить ветеранов с праздником Великой Победы. В знак безграничного уважения и благодарности за их подвиг совместно с партнерами мы решили передать подарочные наборы и необходимую технику в дома престарелых, в которых проживают участники войны», — сказала директор по операционному и бренд-маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Татьяна Степанова.