РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 мая. Полицейские Домодедова задержали подозреваемого в краже мобильного телефона со склада, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Домодедово.

В дежурную часть УМВД России по Домодедову поступило заявление о том, что со склада на улице Логистической похищен мобильный телефон. Сумма материального ущерба составила более 10 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления - 29-летний рабочий, житель Саратовской области. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.