РИАМО - 21 мая. Ровно полгода прошло с запуска первых Московских центральных диаметров, за это время пассажиры двух диаметров совершили более 63 миллионов поездок, сообщил заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

На МЦД-1 пассажиры совершили 30 миллионов поездок, а на МЦД-2 — 33 миллиона.

«Первые два диаметра улучшили транспортную доступность более 45 районов Москвы и таких крупных городов Московской области, как Лобня, Долгопрудный, Одинцово, Нахабино, Красногорск и Подольск. Со дня запуска и до введения режима самоизоляции количество пассажиров МЦД ежедневно росло», — сказал Ликсутов.

Вице-мэр отметил, что 6 марта был зафиксирован рекорд поездок на МЦД – более 658 тысяч, что на 15% больше, чем в прошлом году до запуска проекта. За полгода пассажиры МЦД сэкономили около 620 миллионов рублей за счет новой тарифной системы.

По словам Ликсутова, за первые месяцы работы диаметров метро разгрузилось на 12% и стало свободнее на дорогах столицы и области. Также МЦД сыграли роль в развитии прилегающих к станциям территорий.

За полгода на МЦД-2 открылись три новые станции: Волоколамская, Пенягино и Остафьево, реконструировали станцию Опалиха. До конца 2020 года планируется открыть еще четыре новые станции: Славянский бульвар на МЦД-1, Щукинская, Печатники и Курьяново на МЦД-2.

В текущем году планируется завершить реконструкцию шести станций: Долгопрудная, Новодачная, Баковка и Сетунь на первом диаметре и Подольск и Нахабино на втором диаметре. Также в этом году начнется строительство станций: Дмитровская, Петровско-Разумовская на МЦД-1 и Марьина Роща на МЦД-2 и Тимирязевская и Лобня МЦД-1.

До конца этого года планируется заменить поезда на двух диаметрах на новые с пониженным уровнем шума. Всего до конца года для обслуживания МЦД придет еще 469 вагонов.

На двух диаметрах открыты 58 станций, с 19 можно перейти на станции метро или МЦК. Планируется, что к 2024 году число этих станций увеличится до 66, а пересадок станет 27.

За полгода павильон МЦД посетили 220 тысяч человек. Из-за пандемии коронавируса павильон перешел на онлайн-формат работы.

«За последний месяц на официальном канале МЦД в Instagram провели более десятка онлайн-мероприятий: лекции, экскурсии, розыгрыш книг и онлайн-тренировку по фитнесу. Их посмотрели свыше 20 тысяч пользователей. К полугодию диаметров павильон организовал онлайн-квиз, посвященный диаметрам, железной дороге и московскому транспорту», — отмечается в материале.