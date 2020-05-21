РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мая. Более 40 дорожно-транспортных происшествий произошло на дорогах подмосковного Подольска с начала текущего года, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

«С 1 января по 21 мая текущего года на территории обслуживания ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск было зарегистрировано 44 дорожно-транспортных происшествия. Это на 12% ниже, чем за аналогичный период прошлого года», - сказала сотрудница.

Она отметила, что всего в дорожно-транспортных происшествиях в округе с начала года погибло 5 человек, а 54 человека, в том числе и три ребенка, пострадали.