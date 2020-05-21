РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 21 мая. Медикам в подмосковном Красногорске передадут наборы чая и сладостей в рамках акции «Спасибо врачам», говорится в сообщении пресс-службы Красногорского отделения партии «Единая Россия».

Подмосковный Красногорск стал одним из городов проведения акции «Спасибо врачам», в рамках которой медикам вручают наборы с чаем и сладостями. Акция стартовала в Реутове. Здесь собрали порядка 16 тысяч наборов, которые отправились в разные точки Московской области, включая Красногорск.

«В четверг, 21 мая, красногорские единороссы совместно с секретарем регионального отделения партии, председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым, волонтерами и молодогвардейцами «Единой России» отправили первые наборы в окружные учреждения здравоохранения», – говорится в сообщении.

По словам исполнительного секретаря Красногорского отделения партии «Единая Россия» Любови Кузякиной, в горокруге добровольцы посетят пять точек – «Крокус Экспо», где развернут мобильный инфекционный госпиталь, городские больницы №№1 и 2, КВД и станцию скорой помощи.

Раздача чайных наборов проходит в рамках акции «Спасибо врачам». Ранее партийцы организовали фонд помощи, в который отправлялись членские взносы и благотворительные пожертвования.

«На протяжении двух месяцев партия «Единая Россия» и «Молодая гвардия» активно помогают жителям региона, которые находятся на самоизоляции», – сказал Брынцалов.

Руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Александр Толмачев подчеркнул, что волонтеры и молодогвардейцы вручают подарки непосредственно в лечебных заведениях.

«Стараемся делать это неформально, в теплой, дружеской обстановке. Хотелось бы поддержать наших докторов не только сладостями, но и словами искренней благодарности и уважения», – добавил Толмачев.

Подобные акции проходят по всей стране – как силами волонтеров, так и по личной инициативе партийцев.