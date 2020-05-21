РИАМО - 21 мая. Ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал, что 16 тысяч одиннадцатиклассников смогут получить льготы при поступлении благодаря дипломам победителей олимпиад, сообщает РИА Новости.

«Шестнадцать тысяч участников олимпиад школьников заключительного тура через несколько дней получат дипломы победителей, и они могут уже поступать в <…> наши вузы с льготами», — сказал Садовничий.

Он отметил, что Российский союз ректоров курирует 80 олимпиад для учеников школ, в которых на первом этапе поучаствовало около двух миллионов школьников. Из-за распространения коронавируса было решено заключительный этап олимпиад провести не очно, а удаленно.

Садовничий также попросил министра просвещения и министра образования и науки в ближайшие дни просчитать оставшееся время, чтобы в конце лета провести зачисление и с сентября начать обучение.

Ранее в России решили провести ЕГЭ только для тех выпускников, кто собирается поступать в вузы, проведение экзамена стартует с 29 июня.