РИАМО – 21 мая. Социальная сеть «Одноклассники» запустила масштабную акцию «Лавина призов», чтобы мотивировать пользователей проводить больше времени дома, выполняя несложные задания, говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

Целый месяц, начиная с 19 мая, пользователи смогут выиграть смартфоны Apple iPhone, кухонные комбайны, мясорубки и пылесосы.

«Для того, чтобы стать участником розыгрыша подарков, нужно выполнить всего два условия: быть подписанным на официальную группу розыгрыша «Призы от Одноклассников». Выполнять несложные задания, опубликованные в группе «Призы от Одноклассников»: делать репосты, играть в игры, дарить подарки, созваниваться с близкими или находить себе новых друзей», — говорится в сообщении.

За это время «Одноклассники» разыграют 130 смартфонов Apple iPhone, 250 мясорубок, 250 кухонных комбайнов и 250 пылесосов.

В группе будут регулярно появляться анонсы с новыми активностями и сроками их выполнения. Призы будут разыгрываться случайным образом среди всех участников акции, выполнивших задание. Участвовать можно каждый день, таким образом увеличивая шансы на получение подарков.