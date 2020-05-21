РИАМО – 21 мая. По данным опроса Центра изучения потребительского поведения Роскачества и компании Online Market Intelligence, более половины россиян считают, что качество их жизни снизилось по причине самоизоляции, одним из главных минусов россияне назвали недостаток живого общения, сообщается на сайте Роскачества.

«Объем выборки 1047 россиян <…> старше 18 лет в городах с населением более 100 тысяч человек <…> 69% опрошенных респондентов считают, что из-за ограничительных мер качество их жизни за последний месяц ухудшилось. При этом труднее всего переживать такие изменения москвичам – негативные тенденции отметили 77% опрошенных», – говорится в сообщении.

Среди главных минусов режима самоизоляции россияне назвали недостаток живого общения – этот пункт выбрали 56% респондентов. Поддерживать связь с близкими через онлайн-сервисы стараются 30% из них, а 26% считают, что заменить реальное общение невозможно.

Больше всего реального общения не хватает женщинам (60%), а мужчины говорят об этом несколько реже (52%). Участники опроса также рассказали, как получают новую информацию о Covid-19. 78% используют для этих целей интернет-ресурсы, 60% – телевидение, а 59% – социальные сети.

С подробным исследованием можно ознакомиться на сайте Роскачества.

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Текстовая трансляция

21 МАЯ

- Депздрав Москвы опроверг информацию об изоляции людей с иммунитетом к коронавирусу. Никакие постановления или предписания гражданам не выдаются.

- Центры госуслуг в Подмосковье могут вернуться к работе на следующей неделе. Сначала МФЦ будут обслуживать только юрлиц.

- Чат‑бот ответит на все вопросы москвичей о режиме самоизоляции. В его базу знаний заложены уже более 16 тысяч сценариев, которые он может использовать.

- Понятие самоизоляции хотят закрепить в российском законодательстве. Авторы инициативы предлагают предусмотреть в законодательстве порядок установления режима самоизоляции, случае его введения, а также пределы полномочий региональных властей.

- Напольные стикеры в столичном метро укажут пассажирам на самые свободные вагоны.

- Москвичей, у которых выявили антитела к коронавирусу, могут обязать соблюдать самоизоляцию до трех недель.

- За сутки в России зарегистрировали 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 892 заболевших. В Москве - 2 913.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 3746 человек, за весь период врачи города вылечили более 40 тысяч пациентов

- Еще 384 пациента выздоровели от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Цифровой пропуск теперь можно проверить в мобильном приложении «Моя Москва». Система также покажет, привязан ли к цифровому пропуску автомобиль или транспортная карта.

- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1794 пациента.