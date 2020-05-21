РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 мая. До 31 мая на портале «Добродел» жители Щелкова могут внести предложения по ремонту дорог в 2021 году, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В перечень включено более 50 тысяч трасс, из них 750 находятся в городском округе Щелково», - говорится в сообщении.

Непосредственно голосование, на основании которого будет сформирован окончательный перечень дорог, которые отремонтируют в 2021 году, пройдет с 1 июля по 31 августа.

Чтобы принять участие в опросе, нужно иметь подтвержденную регистрацию на портале госуслуг.

В этом году запланирован ремонт 56 участков различных трасс на территории округа.