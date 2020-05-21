РИАМО - 21 мая. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский провел онлайн-встречу с врачами Видновской районной клинической больницы, в центре внимания были вопросы получения федеральных и региональных выплат за работу с Covid-пациентами, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В настоящее время каждое обращение отрабатывается в ручном режиме, а для решения спорных вопросов создана специальная комиссия при главе округа», — говорится в сообщении.

Спасский подчеркнул, что будет держать на личном контроле все, что связано с выплатами медикам.

В ходе общения также обсудили вопросы создания комфортных условий для проживания и организации питания медработников, работающих в условиях повышенной нагрузки, связанной с распространением коронавирусной инфекции, а также привлечения новых медицинских кадров для обслуживания жителей округа.

Как отметил Спасский, встречи с медицинскими работниками будут проходить на постоянной основе, это поможет держать руку на пульсе и оперативно решать все возникающие проблемы.

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Текстовая трансляция

21 МАЯ

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