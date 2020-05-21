РИАМО - 21 мая. В Одинцове завершен первый этап реконструкции корпуса поликлиники областной больницы на улице Маршала Бирюзова, объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.

Строительные работы по реконструкции корпуса велись в рамках государственной программы «Строительство социальной инфраструктуры» и финансировались за счет бюджетных средств. Глава округа Андрей Иванов отметил, что комплексная реконструкция четырехэтажного здания позволила существенно увеличить площади медицинского учреждения.

«В ходе проведенных работ произошло не только расширение существующих площадей. Строители провели перепланировку и отделку внутренних помещений, заменили инженерные сети и системы, лифтовое оборудование. Также была полностью перестроена входная группа, смонтирован современный вентилируемый фасад», — добавил Иванов.

В реконструированном корпусе поликлиники разместятся отделения восстановительной медицины, функциональной диагностики и стоматология. Учреждение рассчитано на 500 посещений в смену. Реализация проекта предусматривала работы по благоустройству прилегающей территории.

«В здании учтены все требования, связанные с доступностью для маломобильных пациентов. Это для Одинцовского округа имеет принципиальное значение. Первых посетителей обновленное медучреждение примет уже в июне», — заключил глава округа.