РИАМО - 21 мая. В Одинцове завершен первый этап реконструкции корпуса поликлиники областной больницы на улице Маршала Бирюзова, объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.
Строительные работы по реконструкции корпуса велись в рамках государственной программы «Строительство социальной инфраструктуры» и финансировались за счет бюджетных средств. Глава округа Андрей Иванов отметил, что комплексная реконструкция четырехэтажного здания позволила существенно увеличить площади медицинского учреждения.
В реконструированном корпусе поликлиники разместятся отделения восстановительной медицины, функциональной диагностики и стоматология. Учреждение рассчитано на 500 посещений в смену. Реализация проекта предусматривала работы по благоустройству прилегающей территории.
«В здании учтены все требования, связанные с доступностью для маломобильных пациентов. Это для Одинцовского округа имеет принципиальное значение. Первых посетителей обновленное медучреждение примет уже в июне», — заключил глава округа.
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