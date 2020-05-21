РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 мая. Депутат Госдумы, летчик-космонавт, герой России, член Генерального совета партии «Единая Россия» Максим Сураев посетил с проверкой производственную компанию «Промтехсервис» в Мытищах, сообщается в Instagram-аккаунте Максима Сураева.

С начала недели в Подмосковье ослабили ограничения, введенные в связи с коронавирусом. Предприятия стали «оживать» и привыкать работать в новом формате. Сураев посетил в Мытищах производственную компанию «Промтехсервис». Здесь изготавливают продукцию с использованием сварочного оборудования и оборудования для лазерного раскроя металла, токарных, фрезерных и гибочных работ на станках с числовым программным управлением.

«Посмотрел, как соблюдаются требования Роспотребнадзора: в каждом помещении есть дезинфекторы и инфракрасные рециркуляторы воздуха, сотрудники <...> меняют маски три раза в день, выделена категория работников с повышенной нагрузкой - они меняют маски раз в два часа, на проходной и потом каждые три часа меряют температуру, ведется журнал», - написал депутат в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что при подозрении на заболевание прописаны все процедуры мероприятий как для руководящего состава, так и для работников.

По словам Сураева, полтора месяца предприятие фактически стояло, за небольшим исключением. Сейчас из 226 сотрудников на работу ходит 180, остальные на самоизоляции по возрасту или в очередных отпусках.