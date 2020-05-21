РИАМО - 21 мая. Во время ограничительных мер из-за распространения коронавируса службы городского хозяйства Королева работают в усиленном режиме, говорится в сообщении пресс-службы координационного совета горокруга.

Так, управляющая компания «Жилкомплекс» ежедневно проводит дезинфекцию в 628 многоквартирных домах. Весь объем выполняют 372 сотрудника, привлечено дополнительно 150 человек. Обработки проводятся на первых этажах, как рекомендовано, и на вторых - по пожеланиям жителей. За период с 16 марта по 18 мая проведено около 40 тысяч обработок.

«Ненамного меньше работ выполняет УК «Жилсервис». По словам гендиректора Сергея Дробышева, специалисты ежедневно дезинфицируют места общего пользования 300 многоквартирных домов. Уборкой и дезинфекцией занимается 15 штатных сотрудников, привлечены дополнительно 20 человек. За период с 16 марта по 15 мая проведено более 20 тысяч обработок. Использовано более 63 тысяч литров дезсредств», - говорится в сообщении.

Для проведения дезинфекции компания использовала более 120 тысяч масок, перчаток и защитных костюмов. В три раза увеличилось количество затрачиваемого расходного материала. Количество влажных уборок увеличилось в 20 и более раз.

Пока закрыты детские, спортивные площадки, площадки для воркаута, большую часть из них обслуживает «Автобытдор». В период самоизоляции площадки регулярно обрабатываются дезинфицирующими средствами. Для этого использовано 640 литров концентрированного средства, 10 тысяч масок и тысяча перчаток для персонала, 10 костюмов с распылителями и масками. Кроме того, сотрудниками «Автобытдора» нанесена социальная разметка на 85 автобусных остановках.

В штатном режиме работают АО «Водоканал» и АО «Теплосеть», обеспечивая бесперебойное поступление тепла и воды, работу системы водоотведения. Общая численность сотрудников - 815 человек.

Текстовая трансляция

21 МАЯ

- Депздрав Москвы опроверг информацию об изоляции людей с иммунитетом к коронавирусу. Никакие постановления или предписания гражданам не выдаются.

- Центры госуслуг в Подмосковье могут вернуться к работе на следующей неделе. Сначала МФЦ будут обслуживать только юрлиц.

- Чат‑бот ответит на все вопросы москвичей о режиме самоизоляции. В его базу знаний заложены уже более 16 тысяч сценариев, которые он может использовать.

- Понятие самоизоляции хотят закрепить в российском законодательстве. Авторы инициативы предлагают предусмотреть в законодательстве порядок установления режима самоизоляции, случае его введения, а также пределы полномочий региональных властей.

- Напольные стикеры в столичном метро укажут пассажирам на самые свободные вагоны.

- Москвичей, у которых выявили антитела к коронавирусу, могут обязать соблюдать самоизоляцию до трех недель.

- За сутки в России зарегистрировали 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 892 заболевших. В Москве - 2 913.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 3746 человек, за весь период врачи города вылечили более 40 тысяч пациентов

- Еще 384 пациента выздоровели от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Цифровой пропуск теперь можно проверить в мобильном приложении «Моя Москва». Система также покажет, привязан ли к цифровому пропуску автомобиль или транспортная карта.

- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1794 пациента.