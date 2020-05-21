РИАМО - 21 мая. В Госдуме в третьем чтении приняли закон, согласно которому будет создан единый федеральный информационный регистр, который будет содержать сведения о населении России, сообщается на сайте Государственной думы Федерального собрания РФ.

«Регистр будет содержать конкретные сведения о гражданине: Ф.И.О., дату и место рождения, пол, СНИЛС, ИНН, гражданство и семейное положение», - отмечается в материале.

Этот ресурс будет вести Федеральная налоговая служба, основываясь на имеющихся у нее данных, а также сведений МВД, Минобороны, Минобрнауки, государственных внебюджетных фондов. Ее обяжут защитить все эти сведения.

Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2022 года. Определенные нормы начнут действовать с 1 января 2024 года и с 1 января 2025 года. Переходный период предусмотрен до 31 декабря 2025 года.

Нормативные правовые акты России до 2023 года не смогут устанавливать требование об использовании регистра как единственного и обязательного источника получения данных.

По мнению авторов закона, эта система будет бороться с правонарушениями и мошенничеством во время получения мер социальной поддержки и уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, а также сможет увеличить собираемость платежей в бюджеты всех уровней.