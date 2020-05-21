РИАМО - 21 мая. Неизвестный украл более 300 тысяч рублей у 31-летнего страхового агента в столице, злоумышленник обманным путем получил реквизиты банковских карт потерпевшей, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, информация о краже поступила 19 мая в 18:26.

«19 мая 2020 года в 14:49 на телефон потерпевшей позвонил неизвестный, представившись сотрудником банка, и под предлогом сохранения денежных средств, получил от нее реквизиты банковских карт и коды из СМС-сообщений, после чего неустановленным способом с банковских счетов совершил кражу денежных средств на сумму 304 тысячи 571 рубль», – сказал собеседник агентства.

Следственный отдел возбудил уголовное дело по пунктам «в, г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».