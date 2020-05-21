РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 мая. Парк «Пехорка» в подмосковной Балашихе пригласил жителей округа поучаствовать в конкурсе «Рисуем «Пехорку» в честь предстоящего лета, сообщается в Instagram-аккаунте дирекции парков Балашихи.

«Мы хотим подарить вам подарок! В честь приближающегося лета объявляем новый конкурс для всех подписчиков, приз в котором - фирменный подарок от парка «Пехорка». Помните портрет нашей «Пехорки»? Да-да, рисовать мы будем именно ее! Нарисуйте, какой именно вы видите нашу «Пехорку» - в вашем воображении она не обязательно должна быть похожа на наш портрет», - говорится в сообщении.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно нарисовать портрет «Пехорки», выложить рисунок к себе в Instagram-аккаунт, отметить @parkibalashihi, указать хештег #рисуемПехорку и дождаться 3 июня.

«Среди всех рисунков мы выберем самый-самый, автору которого мы и вручим подарок после снятия ограничительных мер. Принять участие могут все - и дети, и взрослые. Всем-всем желаем вдохновения!» - заключается в материале.