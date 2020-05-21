РИАМО - 21 мая. Интернет-магазин сувениров с собственной символикой появился у Московского метрополитена, говорится в сообщении департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

На странице интернет-магазина пассажирам доступен полный каталог сувениров. Среди них карты, брелоки и кольца «Тройка», а также толстовки, футболки, магниты, статуэтки, жетоны, значки, брелоки, кружки, игрушки, канцелярские принадлежности и другая сувенирная продукция.

«Сувениры Мосметро – это отличный подарок, мы хотим, чтобы доступ к ним был у всех, даже во время самоизоляции. Поэтому открыли интернет-магазин, где можно заказать продукцию на дом. Наша цель – как можно больше услуг перенести в онлайн. Думаю, кто-то скучает по привычной жизни и по метро тоже, поэтому памятный сувенир может для кого-то стать приятным напоминанием о времени до пандемии», – отметил заммэра Москвы, глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Покупатели смогут выбрать более 230 сувениров метрополитена, выполненных в фирменном стиле. Большинство имеют прикладное значение: их можно не просто поставить на полку, а использовать ежедневно.

При этом первые 100 покупателей получат приятный подарок от метро при оформлении заказа. Например, брендированный блокнот или ручку, брелок, значок, карту «Тройка» в конверте или другие сувениры.

Сувенирные витрины впервые появились на стойках «Живое общение» Московского метрополитена в декабре 2016 года, а в 2017 году флагманские магазины сувенирной продукции метро открылись на станциях «Маяковская» и «Трубная».