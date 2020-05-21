РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 мая. Предпринимателям Балашихи в режиме видеоконференции разъяснили меры поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса, сообщил депутат Мособлдумы, председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.

В мероприятии, проведенном при содействии Балашихинской торгово-промышленной палаты, приняли участие 19 представителей бизнеса округа.

«Предпринимателей волнует, как правильно воспользоваться законами, которые приняты в регионе для поддержки бизнеса, чтобы сохранить предприятия, рабочие места и после снятия карантина вновь приступить к работе. Так, в регионе действует налоговая льгота на имущество для торговых центров, объектов общественного питания и бытового обслуживания. Она предоставляется арендодателям при условии, что они для своих арендаторов, которые приостановили свою деятельность, снизят арендные платежи не менее чем на 50% от изначально действующей ставки», - сказал Ефимов.

Он добавил, что льгота устанавливается на период с 1 марта текущего года и до окончания режима пандемии. Ей смогут воспользоваться до 18 тысяч организаций Подмосковья.

Отвечая на вопрос о потерявших работу самозанятых гражданах, Ефимов отметил, что в Московской области это более 73 тысячи человек, и одним из средств поддержки станет возврат налога на профессиональный доход, уплаченный ими в 2019 году.

Председатель Балашихинской торгово-промышленной палаты Анатолий Шестаков вышел с инициативой объявить мораторий на проверки до конца года со стороны контролирующих органов, а также обратил внимание на неготовность некоторых банков выдавать льготные кредиты предпринимателям.

«Даже после снятия всех ограничений бизнесу потребуется время на перезапуск, значительная финансовая поддержка. Многих, по сути, ожидает открытие «с нуля», восстановление цепочек контрагентов и клиентской базы, что наиболее затратно. Важно пролонгировать поддержку, которую оказывают федеральное правительство и Московская область», - подчеркнул Шестаков.

Подводя итоги, Тарас Ефимов напомнил участникам конференции, что в регионе работает оперативный штаб и телефон горячей линии для бизнеса 0150, где можно получить консультацию от специалистов министерства инвестиций и инноваций Московской области. Он также отметил важность продолжения подобных онлайн-встреч.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

21 МАЯ

- Депздрав Москвы опроверг информацию об изоляции людей с иммунитетом к коронавирусу. Никакие постановления или предписания гражданам не выдаются.

- Центры госуслуг в Подмосковье могут вернуться к работе на следующей неделе. Сначала МФЦ будут обслуживать только юрлиц.

- Чат‑бот ответит на все вопросы москвичей о режиме самоизоляции. В его базу знаний заложены уже более 16 тысяч сценариев, которые он может использовать.

- Понятие самоизоляции хотят закрепить в российском законодательстве. Авторы инициативы предлагают предусмотреть в законодательстве порядок установления режима самоизоляции, случае его введения, а также пределы полномочий региональных властей.

- Напольные стикеры в столичном метро укажут пассажирам на самые свободные вагоны.

- Москвичей, у которых выявили антитела к коронавирусу, могут обязать соблюдать самоизоляцию до трех недель.

- За сутки в России зарегистрировали 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 892 заболевших. В Москве - 2 913.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 3746 человек, за весь период врачи города вылечили более 40 тысяч пациентов

- Еще 384 пациента выздоровели от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Цифровой пропуск теперь можно проверить в мобильном приложении «Моя Москва». Система также покажет, привязан ли к цифровому пропуску автомобиль или транспортная карта.

- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1794 пациента.