РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мая. В Люберецкую областную больницу поступило 18 автомобилей для неотложной помощи, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Восемнадцать автомобилей марки LADA Largus поступило в Люберецкую областную больницу. Автомобили оборудованы специальными каталками со съемными носилками, которые позволяют перевозить лежачих пациентов», - сказал глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

По его словам, новые машины будут использовать медработники амбулаторно-поликлинической службы для оказания неотложной помощи пациентам на дому.

Транспортные средства передали в медицинское учреждение по поручению губернатора Подмосковья в рамках национального проекта «Здравоохранение». Всего до конца мая в областные медицинские учреждения поступит 200 автомобилей.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>