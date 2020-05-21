РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мая. В Люберецкую областную больницу поступило 18 автомобилей для неотложной помощи, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.
По его словам, новые машины будут использовать медработники амбулаторно-поликлинической службы для оказания неотложной помощи пациентам на дому.
Транспортные средства передали в медицинское учреждение по поручению губернатора Подмосковья в рамках национального проекта «Здравоохранение». Всего до конца мая в областные медицинские учреждения поступит 200 автомобилей.
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