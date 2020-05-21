РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мая. В подмосковном Подольске начали прием заявок на участие в чемпионате по кибер-футболу, их можно подать до 28 мая, участие бесплатное, сообщается в группе «Футбол в Подольске» в соцсети «ВКонтакте».

«Подольская федерация футбола (ПФФ) приглашает неравнодушных к футболу и киберфутболу людей принять участие в первом в нашей истории чемпионате Подольска по киберфутболу в игре FIFA 2020. Прием заявок до 28 мая 2020 года, участие бесплатное», - говорится в сообщении.

Турнир пройдет с 30 мая в трех дивизионах в зависимости от технической платформы: PlayStation, Xbox, компьютер (PC). Мероприятие будет проходить в течение трех недель. Призеры получат кубки и дипломы победителей первого чемпионата города, а победители – годовые подписки на онлайн-сервисы своей платформы.

Игроки будут сражаться на своих гаджетах в удаленном режиме. Число участников не ограничено. Длительность игры: два тайма по шесть минут. Настройки геймпада любые, скорость игры нормальная, тип состава: общий 85. Схема турнира: групповой этап в два круга, далее часть команд выходят в плей-офф, остальные – в малый кубок.

Игры будут проходить в выходные: 30-31 мая (первый круг группового этапа), 6-7 июня (второй круг), 20-21 июня (плей-офф и малый кубок). Слепая жеребьевка турнира в онлайне состоится 28 мая в 19:30. Подробный регламент турнира с указанием правил назначения матчей, отправки результатов и других процедур опубликуют 26 мая 2020 года. Следить за результатами можно на сервере статистики: stat.pff-info.ru.

Чтобы заявить команду, необходимо до 28 мая оставить предварительную заявку с помощью онлайн-формы по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfusAcBYejc3YbuFRf0TpT55Ze04DTdhCrcByMR6-FE9YZF1A/viewform. До 18:00 28 мая нужно подтвердить участие в турнире, заполнив электронную заявку на сайте stat.pff-info.ru. Инструкцию по регистрации на stat.pff-info.ru опубликуют 22 мая. Списки зарегистрированных участников, допущенных до жеребьевки, опубликуют 28 мая в 09:00, а затем в 18:00.

После первого турнира ПФФ планирует создать специальный комитет, чтобы развивать это направление и дальше. Те, кто разбираются в киберспорте, могут стать членами организационного комитета киберфутбола ПФФ, для этого нужно связаться с Александром Молчановым: https://vk.com/uyoyyyru.