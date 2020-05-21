РИАМО - 21 мая. Победителями всероссийской акции «Поэтическая летопись Победы» стали 45 участников более чем из 30 регионов страны, сообщила в четверг председатель жюри конкурса Лариса Тропкина.

«Всего участников, смотрите, как символично, 75. Победителей 45. Из более чем 30 регионов страны», - рассказала Тропкина.

По ее словам, конкурсные работы были подготовлены в разных жанрах и форматах таких, как агитбригады, литературно-музыкальные композиции, эссе, стихотворение, видеоролики и фильмы, сценарии и многих других.

«Надеюсь наша акция будет нужна людям и в дальнейшем. У меня есть предложение ко всем. Давайте ее сделаем бессрочной <...>, и мы будем продолжать делиться друг с другом такими замечательными работами», - добавила Тропкина.

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию образования и науки Людмила Дудова отметила, что в голосовании за лучшие работы приняли участие 2 тысячи человек.

«Работы лучшие мы позволили определить самой стране. Голосование стало действительно общероссийским. Почти 2 тысячи голосов мы набрали, выставив материалы на голосование», - заключила она.