РИАМО - 21 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин глава государства выразил благодарность преподавателям и школьникам за терпение и взаимную поддержку в условиях пандемии, сообщается на официальном сайте Кремля.

Путин в четверг провел в режиме видеоконференции совещание о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса. Президент отметил, что при организации дистанционного обучения в масштабе страны были свои сложности. Он добавил, что нужно объективно оценить результаты, а в начале следующего учебного года организовать контроль полученных знаний.

«Повторю: мы все приобрели уникальный опыт. И он должен работать на повышение качества, доступности образования, на развитие передовых, дистанционных образовательных технологий. Чтобы дети, где бы они ни жили, могли слушать лекции, уроки ведущих преподавателей. Чтобы учитель мог индивидуально работать с учениками, которым необходима дополнительная поддержка», – сказал президент.

Путин выразил благодарность школьникам и студентам, педагогам и родителям за их терпение и взаимоподдержку. Он также обратился с добрыми словами в адрес тех старшеклассников и студентов, которые и учились, и принимали активное участие в добровольческих волонтерских акциях, помогали соседям, пожилым людям.

Он добавил, что при необходимости нужно выделить дополнительное время, чтобы повторить пройденный материал, закрепить его и закрыть пробелы. В случае возникновения сложностей, их нужно будет исправить.

Отдельно было предложено обсудить дополнительные меры поддержки вузов, других федеральных учреждений, а также вопросы трудоустройства студентов.

Ранее Минпросвещения России приняло решение отменить выпускные экзамены для учащихся девятых классов. Проведение ЕГЭ начнется по всей стране 29 июня. Все выпускники школ этого года получат аттестаты без экзаменов. Экзамены будут обязательными только для тех выпускников, кто собирается поступать в вузы.