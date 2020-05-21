РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 мая. Первый зампред Мособлдумы Никита Чаплин и председатель совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов обсудили на заседании работу волонтеров округа, сообщается в Instagram-аккаунте Чаплина.

«На дистанционном заседании с Андреем Гореликовым и депутатами Мытищ обсудили работу волонтеров нашего округа. Активисты трудятся сейчас на износ, доставляя продукты и лекарства жителям, их работа неоценима. Поэтому ребятам нужно оказывать помощь - участвовать лично в волонтерской работе и помогать местному штабу, в том числе и материально», - написал Чаплин в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что важно обеспечить волонтеров всем необходимым.

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